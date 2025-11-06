search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：全州保險(ALL-US)EPS預估上修至25.46元，預估目標價為237.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對全州保險(ALL-US)做出2025年EPS預估：中位數由24.14元上修至25.46元，其中最高估值29.1元，最低估值20.61元，預估目標價為237.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值29.1(26.79)28.9525.45
最低值20.61(17.35)20.320.85
平均值24.98(23.88)23.2423.44
中位數25.46(24.14)2323.51

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值599.58億649.22億703.04億
最低值556.68億607.92億645.36億
平均值590.64億631.41億671.99億
中位數594.78億629.48億665.56億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS17.314.96-5.22-1.2016.99
營業收入447.91億505.88億514.12億570.94億641.06億

詳細資訊請看美股內頁：
全州保險(ALL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

