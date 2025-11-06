鉅亨速報 - Factset 最新調查：全州保險(ALL-US)EPS預估上修至25.46元，預估目標價為237.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對全州保險(ALL-US)做出2025年EPS預估：中位數由24.14元上修至25.46元，其中最高估值29.1元，最低估值20.61元，預估目標價為237.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|29.1(26.79)
|28.95
|25.45
|最低值
|20.61(17.35)
|20.3
|20.85
|平均值
|24.98(23.88)
|23.24
|23.44
|中位數
|25.46(24.14)
|23
|23.51
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|599.58億
|649.22億
|703.04億
|最低值
|556.68億
|607.92億
|645.36億
|平均值
|590.64億
|631.41億
|671.99億
|中位數
|594.78億
|629.48億
|665.56億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|17.31
|4.96
|-5.22
|-1.20
|16.99
|營業收入
|447.91億
|505.88億
|514.12億
|570.94億
|641.06億
詳細資訊請看美股內頁：
全州保險(ALL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：全州保險(ALL-US)EPS預估上修至23.27元，預估目標價為235.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snap公司(SNAP-US)EPS預估上修至-0.4元，預估目標價為9.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Figma, Inc. Class A(FIG-US)EPS預估上修至0.36元，預估目標價為60.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：DoorDash公司(DASH-US)EPS預估下修至2.42元，預估目標價為300.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇