鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grab控股(GRAB-US)EPS預估上修至0.04元，預估目標價為6.95元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Grab控股(GRAB-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.04元上修至0.04元，其中最高估值0.12元，最低估值0.02元，預估目標價為6.95元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.12(0.12)
|0.17
|0.25
|0.29
|最低值
|0.02(0.02)
|0.06
|0.09
|0.29
|平均值
|0.05(0.05)
|0.11
|0.16
|0.29
|中位數
|0.04(0.04)
|0.1
|0.16
|0.29
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|35.88億
|42.73億
|50.58億
|52.42億
|最低值
|33.78億
|39.92億
|46.41億
|52.42億
|平均值
|34.12億
|41.29億
|48.47億
|52.42億
|中位數
|34.02億
|41.30億
|48.32億
|52.42億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.10
|-6.39
|-0.44
|-0.11
|-0.03
|營業收入
|0.00
|6.75億
|14.33億
|23.59億
|27.97億
詳細資訊請看美股內頁：
Grab控股(GRAB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
