search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：全州保險(ALL-US)EPS預估上修至23.27元，預估目標價為235.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對全州保險(ALL-US)做出2025年EPS預估：中位數由22.73元上修至23.27元，其中最高估值26.6元，最低估值18.6元，預估目標價為235.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值26.6(25.6)27.325.45
最低值18.6(18.6)20.1820.55
平均值22.83(22.62)22.9823.28
中位數23.27(22.73)2323.52

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值698.84億735.78億703.17億
最低值556.68億607.92億655.36億
平均值602.36億646.18億683.09億
中位數597.49億638.69億685.20億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS17.314.96-5.22-1.2016.99
營業收入447.91億505.88億514.12億570.94億641.06億

詳細資訊請看美股內頁：
全州保險(ALL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALL

相關行情

台股首頁我要存股
全州保險208.895-0.91%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty