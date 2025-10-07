鉅亨速報 - Factset 最新調查：全州保險(ALL-US)EPS預估上修至23.27元，預估目標價為235.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對全州保險(ALL-US)做出2025年EPS預估：中位數由22.73元上修至23.27元，其中最高估值26.6元，最低估值18.6元，預估目標價為235.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|26.6(25.6)
|27.3
|25.45
|最低值
|18.6(18.6)
|20.18
|20.55
|平均值
|22.83(22.62)
|22.98
|23.28
|中位數
|23.27(22.73)
|23
|23.52
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|698.84億
|735.78億
|703.17億
|最低值
|556.68億
|607.92億
|655.36億
|平均值
|602.36億
|646.18億
|683.09億
|中位數
|597.49億
|638.69億
|685.20億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|17.31
|4.96
|-5.22
|-1.20
|16.99
|營業收入
|447.91億
|505.88億
|514.12億
|570.94億
|641.06億
詳細資訊請看美股內頁：
全州保險(ALL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：全州保險(ALL-US)EPS預估上修至20.3元，預估目標價為233.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：全州保險(ALL-US)EPS預估上修至18.44元，預估目標價為232.50元
- 專家示警市場過熱！點名9檔潛力股應對高估值泡沫
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：SiTime CorpSITM-US的目標價調升至270元，幅度約3.85%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇