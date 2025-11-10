鉅亨速報 - Factset 最新調查：森科能源公司(SU-US)EPS預估上修至3.26元，預估目標價為46.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對森科能源公司(SU-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.17元上修至3.26元，其中最高估值3.43元，最低估值2.75元，預估目標價為46.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.43(3.43)
|4.39
|5.17
|5.72
|最低值
|2.75(2.75)
|1.99
|2.34
|3.61
|平均值
|3.17(3.11)
|2.87
|3.57
|4.42
|中位數
|3.26(3.17)
|2.86
|3.57
|4.17
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|372.52億
|424.43億
|409.17億
|377.37億
|最低值
|310.85億
|293.19億
|305.13億
|350.18億
|平均值
|347.80億
|339.81億
|358.13億
|363.78億
|中位數
|349.64億
|331.21億
|353.67億
|363.78億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.11
|2.21
|5.02
|4.70
|3.45
|營業收入
|183.87億
|312.12億
|448.10億
|363.73億
|370.00億
詳細資訊請看美股內頁：
森科能源公司(SU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
