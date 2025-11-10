search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：森科能源公司(SU-US)EPS預估上修至3.26元，預估目標價為46.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對森科能源公司(SU-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.17元上修至3.26元，其中最高估值3.43元，最低估值2.75元，預估目標價為46.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.43(3.43)4.395.175.72
最低值2.75(2.75)1.992.343.61
平均值3.17(3.11)2.873.574.42
中位數3.26(3.17)2.863.574.17

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值372.52億424.43億409.17億377.37億
最低值310.85億293.19億305.13億350.18億
平均值347.80億339.81億358.13億363.78億
中位數349.64億331.21億353.67億363.78億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.112.215.024.703.45
營業收入183.87億312.12億448.10億363.73億370.00億

詳細資訊請看美股內頁：
森科能源公司(SU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

