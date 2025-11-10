鉅亨速報 - Factset 最新調查：CF工業控股(CF-US)EPS預估上修至8.82元，預估目標價為94.00元
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對CF工業控股(CF-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.68元上修至8.82元，其中最高估值9.26元，最低估值7.82元，預估目標價為94.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.26(9.26)
|9.23
|9.65
|11.17
|最低值
|7.82(7.82)
|6.16
|4.57
|5.93
|平均值
|8.67(8.64)
|7.19
|6.38
|7.51
|中位數
|8.82(8.68)
|7.03
|6.6
|6.48
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|71.64億
|68.41億
|67.35億
|68.38億
|最低值
|65.76億
|59.58億
|58.48億
|58.97億
|平均值
|69.22億
|64.87億
|62.83億
|62.35億
|中位數
|69.61億
|64.85億
|63.45億
|61.02億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.47
|4.24
|16.38
|7.87
|6.74
|營業收入
|41.24億
|65.38億
|111.86億
|66.31億
|59.36億
詳細資訊請看美股內頁：
CF工業控股(CF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
