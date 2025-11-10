search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：CF工業控股(CF-US)EPS預估上修至8.82元，預估目標價為94.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對CF工業控股(CF-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.68元上修至8.82元，其中最高估值9.26元，最低估值7.82元，預估目標價為94.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.26(9.26)9.239.6511.17
最低值7.82(7.82)6.164.575.93
平均值8.67(8.64)7.196.387.51
中位數8.82(8.68)7.036.66.48

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值71.64億68.41億67.35億68.38億
最低值65.76億59.58億58.48億58.97億
平均值69.22億64.87億62.83億62.35億
中位數69.61億64.85億63.45億61.02億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.474.2416.387.876.74
營業收入41.24億65.38億111.86億66.31億59.36億

詳細資訊請看美股內頁：
CF工業控股(CF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

