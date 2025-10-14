鉅亨速報 - Factset 最新調查：CF工業控股(CF-US)EPS預估上修至8.68元，預估目標價為95.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對CF工業控股(CF-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.2元上修至8.68元，其中最高估值9.68元，最低估值7.7元，預估目標價為95.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.68(9.68)
|8.65
|9.36
|10.65
|最低值
|7.7(7.7)
|6.16
|4.72
|5.93
|平均值
|8.54(8.5)
|7.11
|6.45
|7.5
|中位數
|8.68(8.2)
|6.93
|6.28
|6.72
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|71.00億
|67.53億
|67.39億
|68.46億
|最低值
|65.76億
|59.58億
|58.48億
|58.97億
|平均值
|68.87億
|64.52億
|62.84億
|62.87億
|中位數
|68.84億
|64.66億
|63.29億
|62.02億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.47
|4.24
|16.38
|7.87
|6.74
|營業收入
|41.24億
|65.38億
|111.86億
|66.31億
|59.36億
詳細資訊請看美股內頁：
CF工業控股(CF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
