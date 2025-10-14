鉅亨速報 - Factset 最新調查：CF工業控股(CF-US)EPS預估上修至8.68元，預估目標價為95.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共17位分析師，對CF工業控股(CF-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.2元上修至8.68元，其中最高估值9.68元，最低估值7.7元，預估目標價為95.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.68(9.68)8.659.3610.65
最低值7.7(7.7)6.164.725.93
平均值8.54(8.5)7.116.457.5
中位數8.68(8.2)6.936.286.72

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值71.00億67.53億67.39億68.46億
最低值65.76億59.58億58.48億58.97億
平均值68.87億64.52億62.84億62.87億
中位數68.84億64.66億63.29億62.02億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.474.2416.387.876.74
營業收入41.24億65.38億111.86億66.31億59.36億

詳細資訊請看美股內頁：
CF工業控股(CF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSCF

