鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grab控股(GRAB-US)EPS預估下修至0.04元，預估目標價為6.23元

Factset 最新調查：Grab控股(GRAB-US)EPS預估下修至0.04元，預估目標價為6.23元

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Grab控股(GRAB-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.05元下修至0.04元，其中最高估值0.12元，最低估值0.02元，預估目標價為6.23元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.12(0.12)0.20.280.27
最低值0.02(0.02)0.050.080.27
平均值0.06(0.06)0.110.170.27
中位數0.04(0.05)0.10.170.27

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值35.88億42.34億50.34億48.62億
最低值33.09億37.94億42.94億48.62億
平均值34.12億40.64億47.03億48.62億
中位數34.01億40.63億47.38億48.62億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.10-6.39-0.44-0.11-0.03
營業收入0.006.75億14.33億23.59億27.97億

詳細資訊請看美股內頁：
Grab控股(GRAB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

