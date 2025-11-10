營收速報 - 廣運(6125)10月營收3.18億元年增率高達49.34％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為26.87億元，累計年增率18.63%。
最新價為67.2元，近5日股價下跌-3.45%，相關光電類指數下跌-7.52%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+595 張
- 外資買賣超：+639 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-44 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|3.18億
|49%
|-9%
|25/9
|3.50億
|52%
|2%
|25/8
|3.44億
|54%
|-2%
|25/7
|3.51億
|58%
|19%
|25/6
|2.96億
|76%
|51%
|25/5
|1.97億
|-36%
|-10%
廣運(6125-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為整廠自動化物流系統整合之工程服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
