鉅亨速報

營收速報 - 廣運(6125)10月營收3.18億元年增率高達49.34％

鉅亨網新聞中心


廣運(6125-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣3.18億元，年增率49.34%，月增率-9.28%。

今年1-10月累計營收為26.87億元，累計年增率18.63%。

最新價為67.2元，近5日股價下跌-3.45%，相關光電類指數下跌-7.52%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+595 張
  • 外資買賣超：+639 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-44 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 3.18億 49% -9%
25/9 3.50億 52% 2%
25/8 3.44億 54% -2%
25/7 3.51億 58% 19%
25/6 2.96億 76% 51%
25/5 1.97億 -36% -10%

廣運(6125-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為整廠自動化物流系統整合之工程服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報10月營收廣運

廣運67.2+0.00%
美元/台幣31.008-0.12%

