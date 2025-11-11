search icon



營收速報 - 2025年11月11日台股大型公司10月營收一覽（新增162家）

鉅亨網新聞中心

本次公布10月營收一覽

截至台北時間2025年11月11日07:55，彙整前一日公布10月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計238家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
台新新光金-金融保險業 185.15億 181.6%
統一證-金融保險業 24.77億 157.9%
凱基金-金融保險業 111.06億 149.0%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
亞昕-建材營造業 1.48億 238.4%
統一證-金融保險業 24.77億 80.3%
中纖-化學工業 42.30億 65.4%
10月已公布營收一覽

截至目前，已公布10月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達238家。其中營收年增大於 25％有43家，年增小於-20％有37家。

10月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 43家
大於50億 >= 0% 80家
大於50億 < 0% 78家
大於50億 <= -20% 37家

10月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
南亞科-半導體業 79.08億 262.4%
遠雄-建材營造業 65.64億 201.0%
台新新光金-金融保險業 185.15億 181.6%
統一證-金融保險業 24.77億 157.9%
凱基金-金融保險業 111.06億 149.0%

10月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
遠雄-建材營造業 65.64億 376.3%
亞昕-建材營造業 1.48億 238.4%
鑽石生技-其他業 -1.26億 216.8%
統一證-金融保險業 24.77億 80.3%
神隆-生技醫療業 3.11億 75.2%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股營收速報台股營收10月營收半導體業南亞科金融保險業台新新光金

相關行情

台股首頁我要存股
台新新光金19.15-0.78%
統一證24.9+2.05%
凱基金16.05+0.00%
亞昕23.7+0.00%
中纖6.74+1.35%
南亞科163-0.91%
遠雄55+1.85%
鑽石生技17.15+0.00%
神隆17.75+1.72%

