營收速報 - 2025年11月11日台股大型公司10月營收一覽（新增162家）
鉅亨網新聞中心
本次公布10月營收一覽
截至台北時間2025年11月11日07:55，彙整前一日公布10月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計238家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|台新新光金-金融保險業
|185.15億
|181.6%
|統一證-金融保險業
|24.77億
|157.9%
|凱基金-金融保險業
|111.06億
|149.0%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|亞昕-建材營造業
|1.48億
|238.4%
|統一證-金融保險業
|24.77億
|80.3%
|中纖-化學工業
|42.30億
|65.4%
10月已公布營收一覽
截至目前，已公布10月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達238家。其中營收年增大於 25％有43家，年增小於-20％有37家。
10月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|43家
|大於50億
|>= 0%
|80家
|大於50億
|< 0%
|78家
|大於50億
|<= -20%
|37家
10月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|南亞科-半導體業
|79.08億
|262.4%
|遠雄-建材營造業
|65.64億
|201.0%
|台新新光金-金融保險業
|185.15億
|181.6%
|統一證-金融保險業
|24.77億
|157.9%
|凱基金-金融保險業
|111.06億
|149.0%
10月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|遠雄-建材營造業
|65.64億
|376.3%
|亞昕-建材營造業
|1.48億
|238.4%
|鑽石生技-其他業
|-1.26億
|216.8%
|統一證-金融保險業
|24.77億
|80.3%
|神隆-生技醫療業
|3.11億
|75.2%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
