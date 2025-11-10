search icon



營收速報 - 凱基金(2883)10月營收111.06億元年增率高達149.02％

鉅亨網新聞中心


凱基金(2883-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣111.06億元，年增率149.02%，月增率-22.14%。

今年1-10月累計營收為485.04億元，累計年增率-14.72%。

最新價為16.05元，近5日股價下跌-1.87%，相關金融保險下跌-0.24%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+5739 張
  • 外資買賣超：-1361 張
  • 投信買賣超：+5716 張
  • 自營商買賣超：+1384 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 111.06億 149% -22%
25/9 142.64億 42% 66%
25/8 86.12億 481% -168%
25/7 -126.36億 -175% -188%
25/6 142.90億 228% -190%
25/5 -159.38億 -10022% -1172%

凱基金(2883-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資及被投資公司之管理。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報10月營收凱基金

台股首頁我要存股
凱基金16.05+1.90%
美元/台幣31.008-0.12%

