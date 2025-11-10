營收速報 - 凱基金(2883)10月營收111.06億元年增率高達149.02％
凱基金(2883-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣111.06億元，年增率149.02%，月增率-22.14%。
今年1-10月累計營收為485.04億元，累計年增率-14.72%。
最新價為16.05元，近5日股價下跌-1.87%，相關金融保險下跌-0.24%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5739 張
- 外資買賣超：-1361 張
- 投信買賣超：+5716 張
- 自營商買賣超：+1384 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|111.06億
|149%
|-22%
|25/9
|142.64億
|42%
|66%
|25/8
|86.12億
|481%
|-168%
|25/7
|-126.36億
|-175%
|-188%
|25/6
|142.90億
|228%
|-190%
|25/5
|-159.38億
|-10022%
|-1172%
凱基金(2883-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資及被投資公司之管理。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
