營收速報 - 富邦金(2881)10月營收483.88億元年增率高達63.06％

鉅亨網新聞中心


富邦金(2881-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣483.88億元，年增率63.06%，月增率35.73%。

今年1-10月累計營收為2,858.44億元，累計年增率4.48%。

最新價為90.6元，近5日股價下跌-1.63%，相關金融保險下跌-0.24%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+4198 張
  • 外資買賣超：+4272 張
  • 投信買賣超：-758 張
  • 自營商買賣超：+684 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 483.88億 63% 36%
25/9 356.49億 57% -38%
25/8 573.87億 1443% 82%
25/7 316.13億 -27% 2%
25/6 309.69億 -5% -304%
25/5 -151.81億 -161% 26%

富邦金(2881-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報10月營收富邦金

