營收速報 - 富邦金(2881)10月營收483.88億元年增率高達63.06％
今年1-10月累計營收為2,858.44億元，累計年增率4.48%。
最新價為90.6元，近5日股價下跌-1.63%，相關金融保險下跌-0.24%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4198 張
- 外資買賣超：+4272 張
- 投信買賣超：-758 張
- 自營商買賣超：+684 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|483.88億
|63%
|36%
|25/9
|356.49億
|57%
|-38%
|25/8
|573.87億
|1443%
|82%
|25/7
|316.13億
|-27%
|2%
|25/6
|309.69億
|-5%
|-304%
|25/5
|-151.81億
|-161%
|26%
富邦金(2881-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
