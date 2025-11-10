營收速報 - 華邦電(2344)10月營收82.25億元年增率高達34.88％
今年1-10月累計營收為710.06億元，累計年增率2.88%。
最新價為63.9元，近5日股價上漲2.65%，相關半導體業下跌-3.14%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+36578 張
- 外資買賣超：+22518 張
- 投信買賣超：-4695 張
- 自營商買賣超：+18755 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|82.25億
|35%
|4%
|25/9
|79.20億
|10%
|13%
|25/8
|70.13億
|0%
|3%
|25/7
|68.38億
|-3%
|-4%
|25/6
|71.05億
|-4%
|0%
|25/5
|70.94億
|-0%
|4%
華邦電(2344-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為1積體電路2半導體記憶零組件及其系統產品3電腦系統用、數位通訊。用、及週邊設備用之半導體零組件及其系統產品4其他半導體零組件。5電腦軟體程式設計及資料處理6兼營與業務相關之進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
