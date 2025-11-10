search icon



營收速報 - 華邦電(2344)10月營收82.25億元年增率高達34.88％

鉅亨網新聞中心


華邦電(2344-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣82.25億元，年增率34.88%，月增率3.85%。

今年1-10月累計營收為710.06億元，累計年增率2.88%。

最新價為63.9元，近5日股價上漲2.65%，相關半導體業下跌-3.14%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+36578 張
  • 外資買賣超：+22518 張
  • 投信買賣超：-4695 張
  • 自營商買賣超：+18755 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 82.25億 35% 4%
25/9 79.20億 10% 13%
25/8 70.13億 0% 3%
25/7 68.38億 -3% -4%
25/6 71.05億 -4% 0%
25/5 70.94億 -0% 4%

華邦電(2344-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為1積體電路2半導體記憶零組件及其系統產品3電腦系統用、數位通訊。用、及週邊設備用之半導體零組件及其系統產品4其他半導體零組件。5電腦軟體程式設計及資料處理6兼營與業務相關之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報10月營收華邦電

台股首頁我要存股
華邦電63.9+9.98%
美元/台幣31.008-0.12%

