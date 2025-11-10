search icon



營收速報 - 三商壽(2867)10月營收120.79億元年增率高達37.57％

鉅亨網新聞中心


三商壽(2867-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣120.79億元，年增率37.57%，月增率-18.87%。

今年1-10月累計營收為708.97億元，累計年增率-37.1%。

最新價為7.16元，近5日股價下跌-0.69%，相關金融保險下跌-0.24%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+42149 張
  • 外資買賣超：+38536 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+3613 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 120.79億 38% -19%
25/9 148.89億 66% 16%
25/8 128.63億 82% 14%
25/7 113.24億 -9% -258%
25/6 -71.82億 -148% -44%
25/5 -127.13億 -228% -286%

三商壽(2867-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為經營人身保險業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報10月營收三商壽

三商壽7.16+0.00%
美元/台幣31.008-0.12%

