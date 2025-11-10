營收速報 - 三商壽(2867)10月營收120.79億元年增率高達37.57％
三商壽(2867-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣120.79億元，年增率37.57%，月增率-18.87%。
今年1-10月累計營收為708.97億元，累計年增率-37.1%。
最新價為7.16元，近5日股價下跌-0.69%，相關金融保險下跌-0.24%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+42149 張
- 外資買賣超：+38536 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+3613 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|120.79億
|38%
|-19%
|25/9
|148.89億
|66%
|16%
|25/8
|128.63億
|82%
|14%
|25/7
|113.24億
|-9%
|-258%
|25/6
|-71.82億
|-148%
|-44%
|25/5
|-127.13億
|-228%
|-286%
三商壽(2867-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為經營人身保險業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
