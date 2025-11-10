鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-10 16:11

櫃買中心創櫃板市場再添重要生力軍，遠東醫電科技（7696-TW) 明（11） 日正式登錄櫃買中心創櫃板。遠東醫電專注於醫療院所系統平台之開發整合，業務範疇涵蓋疾病個案管理、居家醫療追蹤及院內床邊照護系統等核心環節，是推動智慧醫院進程的關鍵廠商之一。

智慧醫療起飛！遠東醫電明登創櫃板 AI實力攻佔醫療雲端與遠距照護版圖。（圖:櫃買中心提供）

全球醫療產業面臨人口高齡化、慢性病管理需求激增以及遠距照護（Telehealth）政策推動的多重壓力，促使數位轉型成為剛性需求。特別是在醫療人工智慧（AI in Healthcare）領域，輔助臨床醫師的效率與準確性成為各方競爭焦點。

遠東醫電不僅提供基礎系統平台服務，更積極與國內外醫療機構深度合作，運用人工智慧（AI）技術，成功開發醫療人工智慧輔助判讀系統（CADx）。該系統運用深度學習技術，能將複雜的臨床醫療資料轉化為具備實質功能的神經網路模型，在臨床醫師進行診斷的關鍵時刻，提供即時的分析結果，有效提升醫療決策的效率與準確度。

除已取得生理監視系統、血壓量測系統及遠端智慧型給藥方法等多項台灣專利。遠東醫電更進一步將其生理監控裝置的開發應用技術，延伸至國際市場，提供全球雲端視訊醫療、專家會診、緊急醫療及衛星通訊解決方案。