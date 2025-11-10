鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-10 16:42

富邦金 (2881-TW) 今 (10) 日公布 2025 年 10 月自結稅後純益 179.2 億元，累計前 10 月稅後純益 1088.4 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 7.51 元。富邦金控及子公司富邦人壽 10 月獲利均寫歷年同期新高；台北富邦銀行、富邦證券 10 月及累計獲利皆創下歷年同期新高。

富邦金前10月大賺1088億元EPS 7.51元 金控、人壽寫最強10月。(富邦金提供)

富邦人壽 10 月稅後純益為 123.5 億元，較去年同期成長 114%，獲利創下歷年同期新高；累計前 10 月稅後純益 602 億元。上月主要投資收益來源為利息收入、國內外股票及基金資本利得、基金配息收入。

股市方面，多國股市於 10 月續創新高，台股加權指數 10 月亦持續突破創高，富邦人壽於台股部位實現部分資本利得。債市方面，美國聯準會 10 月如預期降息一碼，公債長率呈現震盪整理，富壽持續做好債券配置與資金管理，以能穩定提升未來經常性收益為目標。

匯市方面，在美國政府關門、數據揭露較缺乏下，美國聯準會後續降息態度轉趨保守，10 月美元兌台幣升值 0.92%，有助壽險公司持續累積外匯價格變動準備金，後續仍將持續監控市場，動態調整避險部位，以妥善管理匯兌損益。

台北富邦銀行 10 月稅後純益 32.3 億元，因核心業務維持穩健，單月獲利較去年同期成長 46%，為歷年 10 月新高。累計前 10 月稅後純益 324.1 億元，較去年同期成長 19%，已超越去年整年獲利，續創歷史新高。累計前 10 月營收較去年同期年增 13%，其中利息淨收益受惠存放款規模成長及淨利差提升，較去年同期年增 12%，手續費淨收益因財富管理及信用卡收益穩定成長，較去年同期年增 14%。截至 10 月底逾放比率為 0.13%，備抵呆帳覆蓋率為 1024%，維持良好資產品質。

富邦產險 10 月稅後純益 5.8 億元，累計前 10 月稅後純益 56.9 億元，較去年同期成長 63%，各項業務穩健發展，帶動獲利持續提升。業務表現方面，10 月整體簽單保費 52.4 億元，其中工程險及傷健險表現優異，單月簽單保費較去年同期分別成長 18% 及 14%；車險業務亦展現穩健動能，成長幅度超越市場整體水準。累計前 10 月簽單保費收入 581.1 億元，較去年同期成長 4%，簽單市佔率 24.1%，持續位居市場領先地位。