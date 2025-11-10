聯發國際Q3獲利年增278% 前三季賺贏去年全年

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-10 16:05

‌



連鎖餐飲集團聯發國際 (2756-TW) 今 (10) 日公告第三季財報，單季稅後純益 3657 萬元，每股純益 (EPS) 達 1.5 元，年增 278.7%，一季就賺贏上半年，累計前三季 EPS 2.71 元，也超越去年全年。

聯發國際前三季獲利超越去年全年。(圖：聯發國際提供)

聯發國際前三季合併營收 8.4 億元，年增 66.35%，而甫公告 10 月營收也達 1.1 億元，年增 68.2%，再創同期新高。

‌



聯發國際說明，第四季進入手搖飲傳統淡季，但 10 月營收高於旺季 9 月，反映出今年市場可望持續維持高檔，淡季不淡。

聯發國際今年以 Sharetea 歇腳亭和 UG 雙品牌作為驅動引擎，其中，快速拓展中的 UG 門市成為集團新的成長曲線，截至 10 月底共開出 42 家店，包括 8 家直營店以及 34 家加盟店，年底前也預計再開出 8 家，尤其 10 月 UG 新莊幸福店甚至成為台灣店王，日均銷售約 2000 杯，單月業績超過 400 多萬元。

除了台灣以外，UG 在海外的腳步也持續邁進，聯發國際說明，儘管美國展店速度受當地法規影響，時程較台灣更長，但仍陸續新增加盟訂單，包括西雅圖、北加州、南加州、亞利桑那州、休士頓和溫哥華等都在選址展店中，未來訂單轉化為門店後，即可展現營收的爆發力。

聯發國際樂觀看待，UG 美國將為集團帶來另一成長助益。