鉅亨速報

營收速報 - 百達-KY(2236)10月營收8.37億元年增率高達446.7％

鉅亨網新聞中心


百達-KY(2236-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣8.37億元，年增率446.7%，月增率13.24%。

今年1-10月累計營收為78.30億元，累計年增率461.02%。

最新價為87.3元，近5日股價上漲2.52%，相關汽車工業上漲0.77%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2 張
  • 外資買賣超：+1 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 8.37億 447% 13%
25/9 7.40億 425% -21%
25/8 9.32億 510% 24%
25/7 7.52億 492% 42%
25/6 5.28億 285% -37%
25/5 8.38億 443% -8%

百達-KY(2236-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為生產銷售沖壓機台及汽、機車用件。服務型機器人之銷售及租賃。HDD硬碟內夾取臂製造與組裝。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報10月營收百達-KY

百達-KY87.3-2.35%
美元/台幣31.008-0.12%

