營收速報 - 百達-KY(2236)10月營收8.37億元年增率高達446.7％
今年1-10月累計營收為78.30億元，累計年增率461.02%。
最新價為87.3元，近5日股價上漲2.52%，相關汽車工業上漲0.77%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2 張
- 外資買賣超：+1 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|8.37億
|447%
|13%
|25/9
|7.40億
|425%
|-21%
|25/8
|9.32億
|510%
|24%
|25/7
|7.52億
|492%
|42%
|25/6
|5.28億
|285%
|-37%
|25/5
|8.38億
|443%
|-8%
百達-KY(2236-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為生產銷售沖壓機台及汽、機車用件。服務型機器人之銷售及租賃。HDD硬碟內夾取臂製造與組裝。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
