〈陸股盤後〉三大指數收盤錯綜 創業板指獨憔悴 滬指放量收復四千關

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-11-10 16:30

中國 A 股三大指數今 (10) 日收盤漲跌不一，僅創業板指數收黑，上證指數則重新站回 4000 點之上，

滬指今日收紅 0.53% 至 4018.6 點，深證成指收漲 0.18% 至 13427.61 點，創業板指則收黑 0.92% 至 3178.83 點，滬深兩市成交額合計人民幣 2.17 兆元，較前一交易日放量約 1754 億元。

大盤方面，消費類股領漲，食品飲料、白酒與免稅店等族群全天強勢表現，三元股份、捨得酒業、中國中免、惠發食品等多股漲停，中國東航漲超 7%，磷化工、貴金屬、美容護理、存儲晶元、盲盒經濟、冰雪經濟等類股亦漲幅居前。

下跌類股方面，機器人、電工電網、算力硬體、船舶製造與 CPO 等族群向下調整，德固特、天宜新材、良信、洛凱股份等個股跌停或跌超 10%，嘉元科技、廈鎢新能、同飛股份、統聯精密、可川科技、奧海科技、京泉華、國盾量子等個股跌超 6%。

Wind 統計數據顯示，滬深兩市及北交所共 3373 檔股票上漲，1952 檔下跌，平盤 115 檔，滬深北三市共有 96 檔股票漲幅在 9% 以上，18 隻股票跌幅在 9% 以上。

財信證券認為，A 股市場風格切換明顯，關注北美電力改造方向。近期海外市場對流動性收緊、AI 商業模式的擔憂加劇，海外權益市場普遍呈現調整走勢，壓制市場風險偏好。整體而言，近期 A 股縮量震蕩整理，指數層面趨勢性行情仍須等待。今年第四季機構資金存在一定止盈高估值板塊的動力，市場風格有望走向再平衡。中期來看，在全球科技投資熱情不減、「反內卷」政策持續推進、居民儲蓄入市等因素支撐下，本輪慢牛行情的根基並未動搖，後續 A 股指數仍存在繼續走強的基礎。

東吳證券認為，滬指在 4000 點附近反覆震蕩，受益於藍籌股和科技股的接棒助力，形態上仍屬於強勢整理，並沒有走壞的跡象，創業板指則面臨 3250 點附近反壓，本周需要留意有沒有結束震蕩展開新一輪升勢的可能，可留意創業板中前期調整較深，一直處於低位震蕩的幾檔權重股，或許向上突破的動力就來自於它們。

中信證券認為，10 月以來市場波動加大，但擇時成功率並不高，因增量資金的底層結構在發生變化，穩健絕對收益型資金持續入市在降低傳統激進策略擇時的有效性。 當前真正重要的變數還是企業出海環境的穩定性以及 AI，而從這個角度來看，適度增加對化工、有色、電新這樣沉寂比較久且獲利率和行業景氣度在歷史相對低點的行業，是更優的選擇。