鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-10 05:00

美國聯邦政府停擺上周六（8 日）進入第 39 天，給美國國內食品救濟、航空運輸、醫療保障等民生領域造成衝突，這場政治鬧劇還波及美軍駐義大利、葡萄牙、德國等多國基地。

美國政府停擺，歐洲國家催討美軍基地僱員薪水。（圖：Shutterstock）

義大利外交部上周六發表聲明，稱美軍駐義基地約 2,000 名義籍僱員沒領到 10 月薪水，主要涉及義大利東北部的阿維亞諾空軍基地和維琴察陸軍基地。

義大利外交部已就此與美國駐羅馬大使館交涉，後者證實美國空軍和陸軍正與美國防部商討可否動用軍方自有資金支付義籍雇員薪水。

義大利外交與國際合作部長塔亞尼向美國駐羅馬大使館和美國政府發出呼籲：不論美國聯邦政府何時結束停擺，美方應快速解決義籍僱員發薪問題。

美國在全球多地設有軍事基地，並雇用當地人從事餐食供應、建築施工、後勤服務、維護等工作，其中一些人受僱於美軍承包商，另一些則直接與美國國防部簽訂合約。

義大利境內共有 5 座美軍基地，僱用 4,000 多名義大利人，大多數人直接受僱於美國國防部。

自美國聯邦政府 10 月 1 日停擺以來，美軍駐歐洲多座基地數以千計當地僱員薪水發放出現問題，部分駐在國不得不為美國墊付薪酬，但都盼望美國趕快還錢。

位於葡萄牙亞速爾群島的拉日什美軍基地葡籍僱員工會負責人特拉說，該基地已有超過 360 名葡籍僱員的薪水遭拖欠，但囿於葡美相關協議被迫無薪上崗，否則將面臨紀律處分。

當地政府上周早些時候批准一筆銀行貸款，用於墊付葡籍僱員薪水。

德國財政部 10 月下旬發表聲明，稱德國政府已墊付美軍駐德基地近 1.1 萬名當地僱員薪水，指望美國結束停擺後償還。