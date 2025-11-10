鉅亨網編輯林羿君 2025-11-10 10:04

白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）在周日 (9 日) 播出訪問中表示，如果聯邦政府持續停擺下去，美國第 4 季經濟成長率可能由正轉負。

白宮經濟顧問警告：政府再不開門 美第四季GDP恐轉負。(圖:shutterstock)

哈塞特在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目採訪時指出，空中交通管制員不足是導致感恩節假期前夕出現重大旅行延誤的原因。

他進一步表示，「感恩節期間是一年當中經濟最火熱的時期之一，如果人們在這個時候不出遊，那麼我們第四季的經濟很可能會出現負成長」。

航班追蹤網站 FlightAware 的數據顯示 ，截至美國東部時間周日（9 日）16 時，美國單日航班取消數量首次超過 2,000 架次，寫下政府停擺削減航班措施上路以來新高，延誤航班也超過 7,000 架次。

美國政府持續停擺和聯邦航空管理局強制削減 4% 航班，已經造成航空旅行諸多不便，空中交通管制人員短缺的問題更是雪上加霜。

預計未來一周，航空公司將被迫逐步減少航班，導致更多航班取消和延誤，除非美國國會能夠通過撥款妥協方案，政府重啟。