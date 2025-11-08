鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估上修至247.38元，預估目標價為4760元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2025年EPS預估：中位數由243.45元上修至247.38元，其中最高估值266.46元，最低估值171.37元，預估目標價為4760元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|266.46(255.83)
|326.04
|424.27
|最低值
|171.37(171.37)
|198.71
|250.11
|平均值
|241.6(237.58)
|275.67
|341.31
|中位數
|247.38(243.45)
|269.8
|348.12
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|910,581,000
|1,288,512,000
|1,600,737,000
|最低值
|801,207,000
|937,522,550
|1,043,445,260
|平均值
|880,650,420
|1,112,117,910
|1,387,942,780
|中位數
|892,614,730
|1,116,870,000
|1,462,210,480
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|126.57
|68.88
|81.07
|49.46
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|360,541,104
|241,900,989
|292,876,040
|192,625,942
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
