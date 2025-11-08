search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估上修至247.38元，預估目標價為4760元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2025年EPS預估：中位數由243.45元上修至247.38元，其中最高估值266.46元，最低估值171.37元，預估目標價為4760元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值266.46(255.83)326.04424.27
最低值171.37(171.37)198.71250.11
平均值241.6(237.58)275.67341.31
中位數247.38(243.45)269.8348.12

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值910,581,0001,288,512,0001,600,737,000
最低值801,207,000937,522,5501,043,445,260
平均值880,650,4201,112,117,9101,387,942,780
中位數892,614,7301,116,870,0001,462,210,480

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS126.5768.8881.0749.46
營業收入
(單位：新台幣千元)		360,541,104241,900,989292,876,040192,625,942

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
緯穎4075-5.67%
美元/台幣31.045+0.31%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段回檔股

中強短弱
緯穎

62.07%

勝率

#當沖高手_弱

中強短弱
緯穎

62.07%

勝率

#動能指標下跌股

中強短弱
緯穎

62.07%

勝率

#高檔出場訊號

中強短弱
緯穎

62.07%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty