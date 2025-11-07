search icon



營收速報 - 華冠(8101)10月營收2,163萬元年增率高達217.28％

鉅亨網新聞中心


華冠(8101-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣2,163萬元，年增率217.28%，月增率-4.5%。

今年1-10月累計營收為3.29億元，累計年增率294.05%。

最新價為17.15元，近5日股價下跌-4.72%，相關通信網路下跌-1.24%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：0 張
  • 外資買賣超：0 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 2,163萬 217% -5%
25/9 2,265萬 19% -65%
25/8 6,525萬 472% 92%
25/7 3,394萬 819% -9%
25/6 3,730萬 623% 12%
25/5 3,334萬 351% -13%

華冠(8101-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為無線通信機械器材之製造及銷售。電信管制射頻器材之製造及銷售。電子零組件之製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報10月營收華冠

華冠17.15-1.72%
美元/台幣31.045+0.31%

