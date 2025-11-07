營收速報 - 華冠(8101)10月營收2,163萬元年增率高達217.28％
今年1-10月累計營收為3.29億元，累計年增率294.05%。
最新價為17.15元，近5日股價下跌-4.72%，相關通信網路下跌-1.24%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：0 張
- 外資買賣超：0 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|2,163萬
|217%
|-5%
|25/9
|2,265萬
|19%
|-65%
|25/8
|6,525萬
|472%
|92%
|25/7
|3,394萬
|819%
|-9%
|25/6
|3,730萬
|623%
|12%
|25/5
|3,334萬
|351%
|-13%
華冠(8101-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為無線通信機械器材之製造及銷售。電信管制射頻器材之製造及銷售。電子零組件之製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
