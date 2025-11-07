鉅亨速報 - Factset 最新調查：RB Global Inc(RBA-US)EPS預估上修至3.87元，預估目標價為127.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對RB Global Inc(RBA-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.8元上修至3.87元，其中最高估值3.94元，最低估值3.57元，預估目標價為127.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.94(3.85)
|4.42
|4.93
|最低值
|3.57(3.52)
|3.85
|4.62
|平均值
|3.83(3.75)
|4.25
|4.8
|中位數
|3.87(3.8)
|4.28
|4.86
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|45.71億
|49.32億
|49.86億
|最低值
|43.61億
|44.77億
|48.21億
|平均值
|45.21億
|47.02億
|49.05億
|中位數
|45.54億
|46.59億
|49.09億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.56
|1.38
|2.86
|1.04
|2.01
|營業收入
|13.77億
|14.17億
|17.34億
|36.80億
|42.84億
詳細資訊請看美股內頁：
RB Global Inc(RBA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 11/19跟著阿格力掌握日本商社投資契機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：RB Global IncRBA-US的目標價調升至127元，幅度約4.1%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：RB Global IncRBA-US的目標價調降至122元，幅度約3.17%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：RB Global IncRBA-US的目標價調升至126元，幅度約3.28%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：RB Global Inc(RBA-US)EPS預估上修至3.81元，預估目標價為120.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇