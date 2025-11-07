search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：RB Global Inc(RBA-US)EPS預估上修至3.87元，預估目標價為127.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對RB Global Inc(RBA-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.8元上修至3.87元，其中最高估值3.94元，最低估值3.57元，預估目標價為127.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.94(3.85)4.424.93
最低值3.57(3.52)3.854.62
平均值3.83(3.75)4.254.8
中位數3.87(3.8)4.284.86

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值45.71億49.32億49.86億
最低值43.61億44.77億48.21億
平均值45.21億47.02億49.05億
中位數45.54億46.59億49.09億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.561.382.861.042.01
營業收入13.77億14.17億17.34億36.80億42.84億

詳細資訊請看美股內頁：
RB Global Inc(RBA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

