鉅亨速報 - Factset 最新調查：RB Global Inc(RBA-US)EPS預估上修至3.81元，預估目標價為120.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對RB Global Inc(RBA-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.75元上修至3.81元，其中最高估值4.08元，最低估值3.73元，預估目標價為120.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|4.08(3.9)
|4.42
|最低值
|3.73(3.66)
|3.95
|平均值
|3.84(3.75)
|4.25
|中位數
|3.81(3.75)
|4.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|46.15億
|49.92億
|最低值
|43.61億
|44.77億
|平均值
|45.06億
|47.06億
|中位數
|44.96億
|46.94億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.56
|1.38
|2.86
|1.04
|2.01
|營業收入
|13.77億
|14.17億
|17.34億
|36.80億
|42.84億
詳細資訊請看美股內頁：
RB Global Inc(RBA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
