鉅亨速報 - Factset 最新調查：RB Global IncRBA-US的目標價調降至122元，幅度約3.17%

Factset 最新調查：RB Global IncRBA-US的目標價調降至122元，幅度約3.17%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對RB Global Inc(RBA-US)提出目標價估值：中位數由126元下修至122元，調降幅度3.17%。其中最高估值135元，最低估值113元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予RB Global Inc評價：積極樂觀7位、保持中立3位、保守悲觀1位。

RB Global Inc今(22日)收盤價為116.01元。近5日股價下跌3.17%，標普指數下跌1.52%股價波動與大盤表現同步。

