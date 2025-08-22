鉅亨速報 - Factset 最新調查：RB Global IncRBA-US的目標價調降至122元，幅度約3.17%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對RB Global Inc(RBA-US)提出目標價估值：中位數由126元下修至122元，調降幅度3.17%。其中最高估值135元，最低估值113元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予RB Global Inc評價：積極樂觀7位、保持中立3位、保守悲觀1位。
RB Global Inc今(22日)收盤價為116.01元。近5日股價下跌3.17%，標普指數下跌1.52%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美股多頭！現金流布局關鍵在？聽蕭碧燕說
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：RB Global IncRBA-US的目標價調升至126元，幅度約3.28%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：RB Global Inc(RBA-US)EPS預估上修至3.81元，預估目標價為120.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)EPS預估上修至1.6元，預估目標價為120.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：QXO, Inc.QXO-US的目標價調升至32元，幅度約3.23%
下一篇