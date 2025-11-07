search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Watts Water Technologies, Inc. - Class A(WTS-US)EPS預估上修至10.18元，預估目標價為296.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Watts Water Technologies, Inc. - Class A(WTS-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.73元上修至10.18元，其中最高估值10.3元，最低估值9.64元，預估目標價為296.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.3(10.13)11.2812.3813.56
最低值9.64(9.64)10.3811.3413.56
平均值10.08(9.81)10.9111.7513.56
中位數10.18(9.73)11.0211.6513.56

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值24.32億26.05億27.11億28.65億
最低值23.12億23.90億25.60億28.65億
平均值23.87億25.11億26.54億28.65億
中位數24.14億25.08億26.91億28.65億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.374.907.517.858.69
營業收入15.09億18.09億19.80億20.56億22.52億

詳細資訊請看美股內頁：
Watts Water Technologies, Inc. - Class A(WTS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

