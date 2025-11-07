鉅亨速報 - Factset 最新調查：Watts Water Technologies, Inc. - Class A(WTS-US)EPS預估上修至10.18元，預估目標價為296.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Watts Water Technologies, Inc. - Class A(WTS-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.73元上修至10.18元，其中最高估值10.3元，最低估值9.64元，預估目標價為296.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.3(10.13)
|11.28
|12.38
|13.56
|最低值
|9.64(9.64)
|10.38
|11.34
|13.56
|平均值
|10.08(9.81)
|10.91
|11.75
|13.56
|中位數
|10.18(9.73)
|11.02
|11.65
|13.56
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|24.32億
|26.05億
|27.11億
|28.65億
|最低值
|23.12億
|23.90億
|25.60億
|28.65億
|平均值
|23.87億
|25.11億
|26.54億
|28.65億
|中位數
|24.14億
|25.08億
|26.91億
|28.65億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.37
|4.90
|7.51
|7.85
|8.69
|營業收入
|15.09億
|18.09億
|19.80億
|20.56億
|22.52億
詳細資訊請看美股內頁：
Watts Water Technologies, Inc. - Class A(WTS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
