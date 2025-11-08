鉅亨速報 - Factset 最新調查：德州鮮切牛排(TXRH-US)EPS預估下修至6.42元，預估目標價為190.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共30位分析師，對德州鮮切牛排(TXRH-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.54元下修至6.42元，其中最高估值6.72元，最低估值6.21元，預估目標價為190.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.72(6.74)
|8.11
|9.27
|9.37
|最低值
|6.21(6.34)
|6.25
|7.6
|9.37
|平均值
|6.45(6.52)
|6.99
|8.42
|9.37
|中位數
|6.42(6.54)
|6.92
|8.3
|9.37
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|59.27億
|66.21億
|73.53億
|76.77億
|最低值
|58.40億
|62.41億
|69.42億
|76.77億
|平均值
|58.93億
|64.99億
|71.12億
|76.77億
|中位數
|58.95億
|65.08億
|71.06億
|76.77億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.45
|3.50
|3.97
|4.54
|6.47
|營業收入
|23.98億
|34.64億
|40.15億
|46.32億
|53.73億
詳細資訊請看美股內頁：
德州鮮切牛排(TXRH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
