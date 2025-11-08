鉅亨速報 - Factset 最新調查：德州鮮切牛排(TXRH-US)EPS預估下修至6.42元，預估目標價為190.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共30位分析師，對德州鮮切牛排(TXRH-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.54元下修至6.42元，其中最高估值6.72元，最低估值6.21元，預估目標價為190.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.72(6.74)8.119.279.37
最低值6.21(6.34)6.257.69.37
平均值6.45(6.52)6.998.429.37
中位數6.42(6.54)6.928.39.37

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值59.27億66.21億73.53億76.77億
最低值58.40億62.41億69.42億76.77億
平均值58.93億64.99億71.12億76.77億
中位數58.95億65.08億71.06億76.77億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.453.503.974.546.47
營業收入23.98億34.64億40.15億46.32億53.73億

詳細資訊請看美股內頁：
德州鮮切牛排(TXRH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

