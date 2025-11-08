鉅亨速報 - Factset 最新調查：德州鮮切牛排(TXRH-US)EPS預估下修至6.42元，預估目標價為190.00元

〈美股早盤〉華爾街信心動搖！主要指數開低 那指周線恐創4月以來最差表現

〈電子五哥營收〉緯創前10月營收1.65兆創高 AI伺服器出貨高峰落在11、12月

稀土出口鬆綁？中國新許可制度年底揭曉 但川普恐要失望了