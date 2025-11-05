鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估上修至1.33元，預估目標價為19.98元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.31元上修至1.33元，其中最高估值1.59元，最低估值1元，預估目標價為19.98元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.59(1.59)
|1.76
|2.78
|2.92
|最低值
|1(1)
|0.5
|0.98
|2.23
|平均值
|1.3(1.29)
|1.22
|1.67
|2.57
|中位數
|1.33(1.31)
|1.25
|1.58
|2.57
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|394.31億
|429.86億
|456.67億
|377.61億
|最低值
|350.76億
|305.45億
|312.14億
|347.22億
|平均值
|372.78億
|360.77億
|378.84億
|362.42億
|中位數
|371.25億
|341.92億
|360.71億
|362.42億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.45
|0.22
|2.53
|1.59
|1.23
|營業收入
|98.61億
|369.75億
|513.86億
|386.79億
|396.19億
詳細資訊請看美股內頁：
Cenovus能源(CVE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
