search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估上修至1.33元，預估目標價為19.98元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.31元上修至1.33元，其中最高估值1.59元，最低估值1元，預估目標價為19.98元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.59(1.59)1.762.782.92
最低值1(1)0.50.982.23
平均值1.3(1.29)1.221.672.57
中位數1.33(1.31)1.251.582.57

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值394.31億429.86億456.67億377.61億
最低值350.76億305.45億312.14億347.22億
平均值372.78億360.77億378.84億362.42億
中位數371.25億341.92億360.71億362.42億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.450.222.531.591.23
營業收入98.61億369.75億513.86億386.79億396.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Cenovus能源(CVE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCVE

相關行情

台股首頁我要存股
Cenovus能源16.67-2.17%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty