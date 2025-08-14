鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估上修至1.11元，預估目標價為18.95元

search icon



Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估上修至1.11元，預估目標價為18.95元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.05元上修至1.11元，其中最高估值1.37元，最低估值0.73元，預估目標價為18.95元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.37(1.37)1.742.632.97
最低值0.73(0.73)0.490.961.92
平均值1.05(1.04)1.11.722.29
中位數1.11(1.05)1.081.811.99

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值407.95億460.49億510.22億421.11億
最低值355.53億328.79億334.04億377.95億
平均值381.04億380.01億416.33億399.53億
中位數378.59億380.81億415.03億399.53億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.450.222.531.591.23
營業收入98.61億369.75億513.86億386.79億396.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Cenovus能源(CVE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

