鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估上修至1.11元，預估目標價為18.95元
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.05元上修至1.11元，其中最高估值1.37元，最低估值0.73元，預估目標價為18.95元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.37(1.37)
|1.74
|2.63
|2.97
|最低值
|0.73(0.73)
|0.49
|0.96
|1.92
|平均值
|1.05(1.04)
|1.1
|1.72
|2.29
|中位數
|1.11(1.05)
|1.08
|1.81
|1.99
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|407.95億
|460.49億
|510.22億
|421.11億
|最低值
|355.53億
|328.79億
|334.04億
|377.95億
|平均值
|381.04億
|380.01億
|416.33億
|399.53億
|中位數
|378.59億
|380.81億
|415.03億
|399.53億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.45
|0.22
|2.53
|1.59
|1.23
|營業收入
|98.61億
|369.75億
|513.86億
|386.79億
|396.19億
詳細資訊請看美股內頁：
Cenovus能源(CVE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
