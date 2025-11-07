鉅亨速報 - Factset 最新調查：Akamai科技(AKAM-US)EPS預估上修至6.96元，預估目標價為90.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Akamai科技(AKAM-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.71元上修至6.96元，其中最高估值7.11元，最低估值6.6元，預估目標價為90.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.11(6.9)7.828.529.36
最低值6.6(6.6)6.596.537.63
平均值6.9(6.72)7.187.78.5
中位數6.96(6.71)7.157.768.5

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值42.09億45.54億49.83億49.33億
最低值41.35億43.23億45.54億48.91億
平均值41.83億43.95億46.73億49.12億
中位數41.88億43.80億46.53億49.12億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.373.933.263.523.27
營業收入31.98億34.61億36.17億38.12億39.91億

詳細資訊請看美股內頁：
Akamai科技(AKAM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

