鉅亨速報 - Factset 最新調查：Akamai科技(AKAM-US)EPS預估上修至6.96元，預估目標價為90.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Akamai科技(AKAM-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.71元上修至6.96元，其中最高估值7.11元，最低估值6.6元，預估目標價為90.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.11(6.9)
|7.82
|8.52
|9.36
|最低值
|6.6(6.6)
|6.59
|6.53
|7.63
|平均值
|6.9(6.72)
|7.18
|7.7
|8.5
|中位數
|6.96(6.71)
|7.15
|7.76
|8.5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|42.09億
|45.54億
|49.83億
|49.33億
|最低值
|41.35億
|43.23億
|45.54億
|48.91億
|平均值
|41.83億
|43.95億
|46.73億
|49.12億
|中位數
|41.88億
|43.80億
|46.53億
|49.12億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.37
|3.93
|3.26
|3.52
|3.27
|營業收入
|31.98億
|34.61億
|36.17億
|38.12億
|39.91億
詳細資訊請看美股內頁：
Akamai科技(AKAM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
