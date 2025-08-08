鉅亨速報 - Factset 最新調查：Akamai科技AKAM-US的目標價調降至92.5元，幅度約7.5%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Akamai科技(AKAM-US)提出目標價估值：中位數由100元下修至92.5元，調降幅度7.5%。其中最高估值133元，最低估值66元。
綜合評級 - 共有27位分析師給予Akamai科技評價：積極樂觀15位、保持中立9位、保守悲觀3位。
Akamai科技今(8日)收盤價為74.76元。近5日股價下跌7.5%，標普指數上漲0.01%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
