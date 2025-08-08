鉅亨速報 - Factset 最新調查：Akamai科技(AKAM-US)EPS預估上修至6.4元，預估目標價為92.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Akamai科技(AKAM-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.29元上修至6.4元，其中最高估值6.76元，最低估值6.23元，預估目標價為92.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.76(6.56)
|7.18
|8.03
|8.46
|最低值
|6.23(6.21)
|6.35
|6.45
|7.4
|平均值
|6.49(6.3)
|6.81
|7.3
|7.93
|中位數
|6.4(6.29)
|6.8
|7.35
|7.93
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|41.84億
|45.08億
|49.26億
|48.88億
|最低值
|40.51億
|42.49億
|45.44億
|48.50億
|平均值
|41.48億
|43.62億
|46.59億
|48.69億
|中位數
|41.59億
|43.62億
|46.13億
|48.69億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.37
|3.93
|3.26
|3.52
|3.27
|營業收入
|31.98億
|34.61億
|36.17億
|38.12億
|39.91億
詳細資訊請看美股內頁：
Akamai科技(AKAM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
