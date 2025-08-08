search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Akamai科技(AKAM-US)EPS預估上修至6.4元，預估目標價為92.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Akamai科技(AKAM-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.29元上修至6.4元，其中最高估值6.76元，最低估值6.23元，預估目標價為92.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.76(6.56)7.188.038.46
最低值6.23(6.21)6.356.457.4
平均值6.49(6.3)6.817.37.93
中位數6.4(6.29)6.87.357.93

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值41.84億45.08億49.26億48.88億
最低值40.51億42.49億45.44億48.50億
平均值41.48億43.62億46.59億48.69億
中位數41.59億43.62億46.13億48.69億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.373.933.263.523.27
營業收入31.98億34.61億36.17億38.12億39.91億

詳細資訊請看美股內頁：
Akamai科技(AKAM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

