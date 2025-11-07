鉅亨速報 - Factset 最新調查：超捷國際(MCHP-US)EPS預估下修至1.44元，預估目標價為76.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共22位分析師，對超捷國際(MCHP-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.46元下修至1.44元，其中最高估值1.58元，最低估值1.13元，預估目標價為76.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.58(1.69)3.014.36
最低值1.13(1.13)1.692.37
平均值1.43(1.46)2.483.5
中位數1.44(1.46)2.493.5

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值48.26億65.50億81.00億
最低值45.04億49.90億56.00億
平均值45.67億54.78億65.71億
中位數45.50億54.84億65.06億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.642.274.023.48-0.01
營業收入54.38億68.21億84.39億76.34億44.02億

詳細資訊請看美股內頁：
超捷國際(MCHP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

