鉅亨速報 - Factset 最新調查：超捷國際(MCHP-US)EPS預估下修至1.44元，預估目標價為76.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對超捷國際(MCHP-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.46元下修至1.44元，其中最高估值1.58元，最低估值1.13元，預估目標價為76.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.58(1.69)
|3.01
|4.36
|最低值
|1.13(1.13)
|1.69
|2.37
|平均值
|1.43(1.46)
|2.48
|3.5
|中位數
|1.44(1.46)
|2.49
|3.5
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|48.26億
|65.50億
|81.00億
|最低值
|45.04億
|49.90億
|56.00億
|平均值
|45.67億
|54.78億
|65.71億
|中位數
|45.50億
|54.84億
|65.06億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.64
|2.27
|4.02
|3.48
|-0.01
|營業收入
|54.38億
|68.21億
|84.39億
|76.34億
|44.02億
詳細資訊請看美股內頁：
超捷國際(MCHP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 11/19跟著阿格力掌握日本商社投資契機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 費城半導體大跌2%，報6702.27點
- 盤中速報 - 超捷國際(MCHP-US)大跌5.19%，報64.02美元
- 盤中速報 - 費城半導體大跌1.12%，報6762.69點
- 盤中速報 - 費城半導體大漲3%，報6767.58點
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇