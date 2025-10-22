search icon



盤中速報 - 費城半導體大跌2%，報6702.27點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間22日10:32，費城半導體下跌137點（或2%），暫報6702.27點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.09%
  • 近 1 月：+8.04%
  • 近 3 月：+19.16%
  • 近 6 月：+82.29%
  • 今年以來：+36.2%

焦點個股


費城半導體成分股以Onto Innovation Inc.(ONTO-US)領跌。Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌5.49%；德州儀器(TXN-US)下跌5.02%；英特爾(INTC-US)下跌3.28%；超捷國際(MCHP-US)下跌3.18%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌3.06%。

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體6681.05-2.31%
Onto Innovation Inc.125.93-6.25%
德州儀器171.085-5.39%
英特爾36.665-3.82%
超捷國際65.54-2.93%
邁威爾科技81.405-3.39%

