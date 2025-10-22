盤中速報 - 費城半導體大跌2%，報6702.27點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間22日10:32，費城半導體下跌137點（或2%），暫報6702.27點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.09%
- 近 1 月：+8.04%
- 近 3 月：+19.16%
- 近 6 月：+82.29%
- 今年以來：+36.2%
焦點個股
費城半導體成分股以Onto Innovation Inc.(ONTO-US)領跌。Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌5.49%；德州儀器(TXN-US)下跌5.02%；英特爾(INTC-US)下跌3.28%；超捷國際(MCHP-US)下跌3.18%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌3.06%。
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.13%，報127.43美元
- 盤中速報 - 超微電腦(SMCI-US)大跌5.11%，報52.02美元
- 盤中速報 - 第一資本金融(COF-US)大漲5.04%，報228美元
- 盤中速報 - AT&T(T-US)大跌5.07%，報24.73美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇