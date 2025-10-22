search icon



盤中速報 - 費城半導體大跌1.12%，報6762.69點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間22日09:30，費城半導體下跌76.58點（或1.12%），暫報6762.69點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.09%
  • 近 1 月：+8.04%
  • 近 3 月：+19.16%
  • 近 6 月：+82.29%
  • 今年以來：+36.2%

焦點個股


費城半導體成分股以德州儀器(TXN-US)領跌。德州儀器(TXN-US)下跌9.41%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌4.23%；超捷國際(MCHP-US)下跌4.09%；安森美半導體(ON-US)下跌3.78%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌2.88%。

部分成分股表現相對穩健，博通(AVGO-US)上漲1.51%；美光科技(MU-US)上漲0.22%；艾司摩爾(ASML-US)上漲0.14%；輝達(NVDA-US)上漲0.01%。

費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體6775.91-0.93%
德州儀器166.4475-7.96%
邁威爾科技82.62-1.95%
超捷國際64.3775-4.65%
安森美半導體53.845-2.24%
恩智浦半導體216.78-2.50%
博通344.07+0.41%
美光科技203.07+0.39%
艾司摩爾1026.47+0.14%
輝達181.3518+0.11%

