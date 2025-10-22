盤中速報 - 費城半導體大跌1.12%，報6762.69點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間22日09:30，費城半導體下跌76.58點（或1.12%），暫報6762.69點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.09%
- 近 1 月：+8.04%
- 近 3 月：+19.16%
- 近 6 月：+82.29%
- 今年以來：+36.2%
焦點個股
費城半導體成分股以德州儀器(TXN-US)領跌。德州儀器(TXN-US)下跌9.41%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌4.23%；超捷國際(MCHP-US)下跌4.09%；安森美半導體(ON-US)下跌3.78%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌2.88%。
部分成分股表現相對穩健，博通(AVGO-US)上漲1.51%；美光科技(MU-US)上漲0.22%；艾司摩爾(ASML-US)上漲0.14%；輝達(NVDA-US)上漲0.01%。
