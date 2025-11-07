鉅亨速報 - Factset 最新調查：永利度假村(WYNN-US)EPS預估下修至4.59元，預估目標價為140.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對永利度假村(WYNN-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.67元下修至4.59元，其中最高估值5.63元，最低估值4.13元，預估目標價為140.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.63(5.63)
|8.87
|8.04
|最低值
|4.13(3.68)
|4.07
|4.23
|平均值
|4.69(4.74)
|5.88
|6.35
|中位數
|4.59(4.67)
|5.88
|6.63
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|72.06億
|76.29億
|80.20億
|最低值
|69.04億
|70.33億
|74.17億
|平均值
|70.63億
|73.67億
|77.19億
|中位數
|70.90億
|73.58億
|77.34億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-19.37
|-6.64
|-3.73
|6.32
|4.35
|營業收入
|20.96億
|37.64億
|37.57億
|65.32億
|71.28億
詳細資訊請看美股內頁：
永利度假村(WYNN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 11/19跟著阿格力掌握日本商社投資契機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：永利度假村(WYNN-US)EPS預估下修至4.67元，預估目標價為137.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：永利度假村(WYNN-US)EPS預估上修至4.79元，預估目標價為131.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：永利度假村(WYNN-US)EPS預估上修至4.69元，預估目標價為129.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：永利度假村(WYNN-US)EPS預估上修至4.62元，預估目標價為128.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇