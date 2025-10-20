search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：永利度假村(WYNN-US)EPS預估下修至4.67元，預估目標價為137.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對永利度假村(WYNN-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.79元下修至4.67元，其中最高估值5.63元，最低估值3.68元，預估目標價為137.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.63(5.63)8.878.04
最低值3.68(3.68)3.984.23
平均值4.73(4.76)5.866.29
中位數4.67(4.79)5.676.44

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值72.06億76.29億80.20億
最低值69.04億70.33億74.17億
平均值70.40億73.51億76.94億
中位數70.39億73.58億76.95億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-19.37-6.64-3.736.324.35
營業收入20.96億37.64億37.57億65.32億71.28億

詳細資訊請看美股內頁：
永利度假村(WYNN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWYNN

相關行情

台股首頁我要存股
永利度假村117.81+1.63%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty