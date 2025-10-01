search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：永利度假村(WYNN-US)EPS預估上修至4.69元，預估目標價為129.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對永利度假村(WYNN-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.62元上修至4.69元，其中最高估值5.7元，最低估值3.69元，預估目標價為129.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.7(5.7)8.877.97
最低值3.69(3.69)45.16
平均值4.74(4.72)5.846.42
中位數4.69(4.62)5.636.31

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值71.30億75.73億79.70億
最低值68.85億70.14億74.17億
平均值70.22億73.31億76.47億
中位數69.91億73.06億76.23億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-19.37-6.64-3.736.324.35
營業收入20.96億37.64億37.57億65.32億71.28億

詳細資訊請看美股內頁：
永利度假村(WYNN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWYNN

相關行情

台股首頁我要存股
永利度假村128.27-3.14%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty