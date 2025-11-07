公股4金2銀前10月合賺1205億元成長4% 兆豐金突破300億 臺企也攻進百億
鉅亨網記者張韶雯 台北
公股四金二銀 114 年 10 月份的自結獲利於今 (7) 日全數出爐。兆豐金（2886-TW） 寫下歷史新猷，累計前 10 月獲利站上 300 億元 大關，6 家齊力搶下 1205 億元，年增 4%。觀察 10 月表現，四家金控的單月獲利較 9 月份略有回落，但累計前 10 個月的獲利表現多數優於去年同期，5 進 1 退，為全年獲利打下堅實基礎。
在四家金控中，兆豐金 10 月獲利雖月減 26.45%，但憑藉前 9 個月的穩健基礎，其前 10 月累計合併稅後盈餘達到 303.58 億元，年減幅收斂至 2.42%，仍是公股金控的獲利龍頭。
緊追在後的華南金（2880-TW） 表現亮眼，累計前 10 月獲利 224.33 億元，年增率高達 14.45%，顯示其在各項業務的擴張策略見效。
第一金（2892-TW）與合庫金（5880-TW） 的累計前 10 月獲利也分別達到 234.07 億元和 180.12 億元，年增率分別為 3.53% 與 2.34%，整體獲利維持增長態勢。
兩家非金控股銀行的表現特別出色，彰化銀行 10 月自結獲利 14.17 億元，累計前 10 月獲利 155.67 億元、 EPS 達 1.32 元，顯示其在淨利差管理上持續發揮效益。臺企銀 10 月獲利 10.09 億元，累計稅後淨利 107.94 億元，跨越百億門檻，累計每股稅前盈餘為 1.38 元，展現穩健經營的成果。兩家在累計獲利上皆有雙位數的爆發性年增。
從股利政策來看，公股行庫在回饋股東上也相當積極。例如，兆豐金歷年平均殖利率高達 5.59%，今年配息 1.60 元，現金殖利率近 3.97%；華南金則以 4.20% 的現金殖利率領先，同時配發股票股利，平衡了股本擴張與現金回饋。
彰銀 採用「半金半股」政策（各 0.5 元），而臺企銀則以股票股利 0.6 元高於現金股 0.2 元，顯示其對資本結構優化的著重。
兆豐金 10 月合併稅後盈餘 20.74 億元，月減 26.45% 。累計前 10 月合併稅後盈餘 303.58 億元，年減 2.42%。EPS 2.05 元。平均殖利率 5.59%；今年配息 1.60 元，現金殖利率 3.97%。
第一金 10 月合併稅後盈餘 17.08 億元，月減 16.44%。累計前 10 月合併稅後盈餘 234.07 億元，年增 3.53%。EPS1.63 元。平均殖利率 6.13%；今年配息 0.95 元 加配股 0.25 元，現金殖利率 3.34%。
華南金 10 月合併稅後盈餘 25.23 億元，月減 5.04%。累計前 10 月合併稅後盈餘 224.33 億 元，年增 14.45%。EPS 1.61 元。平均殖利率 5.58%；今年配息 1.25 元 加配股 0.10 元，現金殖利率 4.20%。
合庫金 10 月合併稅後盈餘 17.74 億元，月減 7.07%。累計前 10 月合併稅後盈餘 180.12 億元，年增 2.34%。EPS1.14 元。平均殖利率 6.57%；今年配息 0.70 元加配股 0.30 元，現金殖利率 2.94%。
彰銀公布 10 月合併稅後盈餘 14.17 億元，累計前 10 月合併稅後盈餘 155.67 億元， EPS 1.32 元。今年配息 0.5 元 + 股 0.5 元。
臺企銀 10 月合併稅後盈餘 10.09 億元。累計前 10 月合併稅後淨利 107.94 億元，累計合併每股稅前盈餘 1.38 元，今年配息 0.2 元加配股 0.6 元。
表：公股四金二銀 10 月份獲利彙總
|行庫 (股號)
|10 月獲利 (億元)
|累計獲利 (億元)
|累計年增減
|累計 EPS (元)
|總計股利
|兆豐金 (2886)
|20.74
|303.58
|-2.42%
|2.05
|1.60
|第一金 (2892)
|17.08
|234.07
|+3.53%
|1.63
|1.20
|華南金 (2880)
|25.23
|224.33
|+14.45%
|1.61
|1.35
|合庫金 (5880)
|17.74
|180.12
|+2.34%
|1.14
|1.00
|彰銀 (2801）
|117
|155.67
|+25%
|1.32
|1.00
|臺企銀 (2834)
|10.09
|107.94
|+13%
|1.1
|0.80
|合計
|1205.72
資料來源：公開資訊觀測站 製表：張韶雯
