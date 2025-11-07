鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-07 20:44

公股四金二銀 114 年 10 月份的自結獲利於今 (7) 日全數出爐。兆豐金（2886-TW） 寫下歷史新猷，累計前 10 月獲利站上 300 億元 大關，6 家齊力搶下 1205 億元，年增 4%。觀察 10 月表現，四家金控的單月獲利較 9 月份略有回落，但累計前 10 個月的獲利表現多數優於去年同期，5 進 1 退，為全年獲利打下堅實基礎。

公股4金2銀前10月合賺1205億元成長4% 兆豐金突破300億 臺企也攻進百億。（圖:兆豐銀提供）

在四家金控中，兆豐金 10 月獲利雖月減 26.45%，但憑藉前 9 個月的穩健基礎，其前 10 月累計合併稅後盈餘達到 303.58 億元，年減幅收斂至 2.42%，仍是公股金控的獲利龍頭。

緊追在後的華南金（2880-TW） 表現亮眼，累計前 10 月獲利 224.33 億元，年增率高達 14.45%，顯示其在各項業務的擴張策略見效。

第一金（2892-TW）與合庫金（5880-TW） 的累計前 10 月獲利也分別達到 234.07 億元和 180.12 億元，年增率分別為 3.53% 與 2.34%，整體獲利維持增長態勢。

兩家非金控股銀行的表現特別出色，彰化銀行 10 月自結獲利 14.17 億元，累計前 10 月獲利 155.67 億元、 EPS 達 1.32 元，顯示其在淨利差管理上持續發揮效益。臺企銀 10 月獲利 10.09 億元，累計稅後淨利 107.94 億元，跨越百億門檻，累計每股稅前盈餘為 1.38 元，展現穩健經營的成果。兩家在累計獲利上皆有雙位數的爆發性年增。

從股利政策來看，公股行庫在回饋股東上也相當積極。例如，兆豐金歷年平均殖利率高達 5.59%，今年配息 1.60 元，現金殖利率近 3.97%；華南金則以 4.20% 的現金殖利率領先，同時配發股票股利，平衡了股本擴張與現金回饋。

彰銀 採用「半金半股」政策（各 0.5 元），而臺企銀則以股票股利 0.6 元高於現金股 0.2 元，顯示其對資本結構優化的著重。

兆豐金 10 月合併稅後盈餘 20.74 億元，月減 26.45% 。累計前 10 月合併稅後盈餘 303.58 億元，年減 2.42%。EPS 2.05 元。平均殖利率 5.59%；今年配息 1.60 元，現金殖利率 3.97%。

第一金 10 月合併稅後盈餘 17.08 億元，月減 16.44%。累計前 10 月合併稅後盈餘 234.07 億元，年增 3.53%。EPS1.63 元。平均殖利率 6.13%；今年配息 0.95 元 加配股 0.25 元，現金殖利率 3.34%。

華南金 10 月合併稅後盈餘 25.23 億元，月減 5.04%。累計前 10 月合併稅後盈餘 224.33 億 元，年增 14.45%。EPS 1.61 元。平均殖利率 5.58%；今年配息 1.25 元 加配股 0.10 元，現金殖利率 4.20%。

合庫金 10 月合併稅後盈餘 17.74 億元，月減 7.07%。累計前 10 月合併稅後盈餘 180.12 億元，年增 2.34%。EPS1.14 元。平均殖利率 6.57%；今年配息 0.70 元加配股 0.30 元，現金殖利率 2.94%。

彰銀公布 10 月合併稅後盈餘 14.17 億元，累計前 10 月合併稅後盈餘 155.67 億元， EPS 1.32 元。今年配息 0.5 元 + 股 0.5 元。

臺企銀 10 月合併稅後盈餘 10.09 億元。累計前 10 月合併稅後淨利 107.94 億元，累計合併每股稅前盈餘 1.38 元，今年配息 0.2 元加配股 0.6 元。

表：公股四金二銀 10 月份獲利彙總

行庫 (股號) 10 月獲利 (億元) 累計獲利 (億元) 累計年增減 累計 EPS (元) 總計股利 兆豐金 (2886) 20.74 303.58 -2.42% 2.05 1.60 第一金 (2892) 17.08 234.07 +3.53% 1.63 1.20 華南金 (2880) 25.23 224.33 +14.45% 1.61 1.35 合庫金 (5880) 17.74 180.12 +2.34% 1.14 1.00 彰銀 (2801） 117 155.67 +25% 1.32 1.00 臺企銀 (2834) 10.09 107.94 +13% 1.1 0.80 合計 1205.72