公股4金2銀報喜！前9月獲利衝破1100億元 華南金、臺企銀單月成長強勢逆襲
鉅亨網記者張韶雯 台北
公股四金二銀 9 月自結盈餘出爐，累計前三季合賺 1100.67 億元，年增 5.52%，前九月獲利排名不變，仍為公股獲利王兆豐金（2886-TW）居冠，第一金（2892-TW）及華南金（2880-TW）緊追在後；單月獲利表現則重新洗牌，依序為兆豐金、華南金及第一金，觀察單月獲利年增率，躍出新黑馬，依序為華南金、臺企銀（2834-TW）及合庫金（5880-TW）奪下前三。
兆豐金 9 月稅後淨利 28.2 億元，月減 6.78%、年增 17.3%；累計前 9 月稅後淨利 282.85 億元，年減 3.53%，累計 EPS 為 1.91 元。
第一金 9 月稅後淨利 20.44 億元，月增 11.69%、年減 24.71%；累計前 9 月稅後淨利 216.99 億元，年增 4.28%，累計 EPS 為 1.51 元。
華南金 9 月稅後淨利 26.57 億元，月增 18.72%、年增 67.53%；累計前 9 月稅後淨利 199.1 億元，年增 11.53%，累計 EPS 為 1.43 元。
合庫金 9 月稅後淨利 19.09 億元，月減 1.95%、年增 24.61%；累計前 9 月稅後淨利 162.38 億元，年增 0.08%，累計 EPS 為 1.03 元。
彰銀（2801）9 月稅後淨利 15.17 億元，月減 5.54%、年增 18.42%；累計前 9 月稅後淨利 141.5 億元，年增 25.79%，累計 EPS 為 1.2 元。
臺企銀 9 月稅後淨利 10.15 億元，月減 7.81%、年增 29.46%；累計前 9 月稅後淨利 97.85 億元，年增 10.49%，累計 EPS 為 1.01 元。
公股四金二銀 9 月合賺 119.62 億元，月減 5.3%、年增 26.64%；累計前三季獲利達 1100.67 億元，年增 5.52%，且各家 EPS 皆站穩 1 元以上。
|股票代號
|公司名稱
|累計前 9 月稅後淨利 (億元)
|年增率 (%)
|累計 EPS (元)
|2886
|兆豐金
|282.85
|-3.53
|1.91
|2892
|第一金
|216.99
|4.28
|1.51
|2880
|華南金
|199.1
|11.53
|1.43
|5880
|合庫金
|162.38
|0.08
|1.03
|2801
|彰銀
|141.5
|25.79
|1.2
|2834
|臺企銀
|97.85
|10.49
|1.01
|總計
|1100.67
|5.52
|-
