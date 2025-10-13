search icon



公股4金2銀報喜！前9月獲利衝破1100億元 華南金、臺企銀單月成長強勢逆襲

鉅亨網記者張韶雯 台北


公股四金二銀 9 月自結盈餘出爐，累計前三季合賺 1100.67 億元，年增 5.52%，前九月獲利排名不變，仍為公股獲利王兆豐金（2886-TW）居冠，第一金（2892-TW）及華南金（2880-TW）緊追在後；單月獲利表現則重新洗牌，依序為兆豐金、華南金及第一金，觀察單月獲利年增率，躍出新黑馬，依序為華南金、臺企銀（2834-TW）及合庫金（5880-TW）奪下前三。 

cover image of news article
公股4金2銀報喜！前9月獲利衝破1100億元 華南金、臺企銀單月成長強勢逆襲。（圖:華南金提供）

兆豐金 9 月稅後淨利 28.2 億元，月減 6.78%、年增 17.3%；累計前 9 月稅後淨利 282.85 億元，年減 3.53%，累計 EPS 為 1.91 元。


第一金 9 月稅後淨利 20.44 億元，月增 11.69%、年減 24.71%；累計前 9 月稅後淨利 216.99 億元，年增 4.28%，累計 EPS 為 1.51 元。

華南金 9 月稅後淨利 26.57 億元，月增 18.72%、年增 67.53%；累計前 9 月稅後淨利 199.1 億元，年增 11.53%，累計 EPS 為 1.43 元。

合庫金 9 月稅後淨利 19.09 億元，月減 1.95%、年增 24.61%；累計前 9 月稅後淨利 162.38 億元，年增 0.08%，累計 EPS 為 1.03 元。

彰銀（2801）9 月稅後淨利 15.17 億元，月減 5.54%、年增 18.42%；累計前 9 月稅後淨利 141.5 億元，年增 25.79%，累計 EPS 為 1.2 元。

臺企銀 9 月稅後淨利 10.15 億元，月減 7.81%、年增 29.46%；累計前 9 月稅後淨利 97.85 億元，年增 10.49%，累計 EPS 為 1.01 元。

公股四金二銀 9 月合賺 119.62 億元，月減 5.3%、年增 26.64%；累計前三季獲利達 1100.67 億元，年增 5.52%，且各家 EPS 皆站穩 1 元以上。

股票代號 公司名稱 累計前 9 月稅後淨利 (億元) 年增率 (%) 累計 EPS (元)
2886 兆豐金 282.85 -3.53 1.91
2892 第一金 216.99 4.28 1.51
2880 華南金 199.1 11.53 1.43
5880 合庫金 162.38 0.08 1.03
2801 彰銀 141.5 25.79 1.2
2834 臺企銀 97.85 10.49 1.01
總計   1100.67 5.52 -

