營收速報 - 千附(8383)10月營收2.77億元年增率高達33.4％

鉅亨網新聞中心


千附(8383-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣2.77億元，年增率33.4%，月增率8.4%。

今年1-10月累計營收為26.64億元，累計年增率18.05%。

最新價為39.05元，近5日股價下跌-1.63%，相關半導體類指數下跌-0.63%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-322 張
  • 外資買賣超：-317 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-5 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 2.77億 33% 8%
25/9 2.55億 0% -13%
25/8 2.95億 26% 5%
25/7 2.80億 13% 27%
25/6 2.21億 0% -18%
25/5 2.69億 10% 5%

千附(8383-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為1.精密零組件整合製造。2.廠務系統工程。3.鞋機生產銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

