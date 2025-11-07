營收速報 - 千附(8383)10月營收2.77億元年增率高達33.4％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為26.64億元，累計年增率18.05%。
最新價為39.05元，近5日股價下跌-1.63%，相關半導體類指數下跌-0.63%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-322 張
- 外資買賣超：-317 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-5 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|2.77億
|33%
|8%
|25/9
|2.55億
|0%
|-13%
|25/8
|2.95億
|26%
|5%
|25/7
|2.80億
|13%
|27%
|25/6
|2.21億
|0%
|-18%
|25/5
|2.69億
|10%
|5%
千附(8383-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為1.精密零組件整合製造。2.廠務系統工程。3.鞋機生產銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
