營收速報 - 緯創(3231)10月營收1,850.62億元年增率高達92.2％
今年1-10月累計營收為1.65兆元，累計年增率94.57%。
最新價為137.5元，近5日股價下跌-8.39%，相關電腦週邊下跌-2.48%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-41626 張
- 外資買賣超：-11776 張
- 投信買賣超：-27592 張
- 自營商買賣超：-2258 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|1,850.62億
|92%
|-9%
|25/9
|2,034.37億
|110%
|18%
|25/8
|1,726.43億
|92%
|-10%
|25/7
|1,917.26億
|122%
|-8%
|25/6
|2,091.82億
|136%
|0%
|25/5
|2,084.06億
|162%
|56%
緯創(3231-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C電子產品。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
