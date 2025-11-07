search icon



鉅亨速報

營收速報 - 緯創(3231)10月營收1,850.62億元年增率高達92.2％

鉅亨網新聞中心


緯創(3231-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣1,850.62億元，年增率92.2%，月增率-9.03%。

今年1-10月累計營收為1.65兆元，累計年增率94.57%。

最新價為137.5元，近5日股價下跌-8.39%，相關電腦週邊下跌-2.48%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-41626 張
  • 外資買賣超：-11776 張
  • 投信買賣超：-27592 張
  • 自營商買賣超：-2258 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 1,850.62億 92% -9%
25/9 2,034.37億 110% 18%
25/8 1,726.43億 92% -10%
25/7 1,917.26億 122% -8%
25/6 2,091.82億 136% 0%
25/5 2,084.06億 162% 56%

緯創(3231-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C電子產品。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

