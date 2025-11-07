營收速報 - 太普高(3284)10月營收1.17億元年增率高達120.07％
今年1-10月累計營收為7.46億元，累計年增率-21.53%。
最新價為20.6元，近5日股價下跌-3.46%，相關其他類指數下跌-0.06%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-123 張
- 外資買賣超：-122 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|1.17億
|120%
|72%
|25/9
|6,778萬
|-38%
|9%
|25/8
|6,246萬
|-30%
|-0%
|25/7
|6,265萬
|-64%
|12%
|25/6
|5,603萬
|-52%
|-17%
|25/5
|6,779萬
|-40%
|-13%
太普高(3284-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為印刷預塗式平版及鋁版素材。感光呈像用光阻劑,顯影劑。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
