search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 太普高(3284)10月營收1.17億元年增率高達120.07％

鉅亨網新聞中心


太普高(3284-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣1.17億元，年增率120.07%，月增率72.27%。

今年1-10月累計營收為7.46億元，累計年增率-21.53%。

最新價為20.6元，近5日股價下跌-3.46%，相關其他類指數下跌-0.06%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-123 張
  • 外資買賣超：-122 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 1.17億 120% 72%
25/9 6,778萬 -38% 9%
25/8 6,246萬 -30% -0%
25/7 6,265萬 -64% 12%
25/6 5,603萬 -52% -17%
25/5 6,779萬 -40% -13%

太普高(3284-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為印刷預塗式平版及鋁版素材。感光呈像用光阻劑,顯影劑。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報10月營收太普高

相關行情

台股首頁我要存股
太普高20.6-1.44%
美元/台幣31.045+0.31%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty