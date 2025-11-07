營收速報 - 順藥(6535)10月營收17萬元年增率高達332.5％
今年1-10月累計營收為2,295萬元，累計年增率18.39%。
最新價為201元，近5日股價上漲0.49%，相關生技醫療股價指數下跌-0.12%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-75 張
- 外資買賣超：-64 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-11 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|17萬
|333%
|-96%
|25/9
|427萬
|1057%
|2368%
|25/8
|17萬
|333%
|-98%
|25/7
|726萬
|22%
|387%
|25/6
|149萬
|298%
|578%
|25/5
|22萬
|-95%
|-53%
順藥(6535-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥開發。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
