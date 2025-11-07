營收速報 - 順藥(6535)10月營收17萬元年增率高達332.5％

search icon



順藥(6535-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣17萬元，年增率332.5%，月增率-95.95%。

今年1-10月累計營收為2,295萬元，累計年增率18.39%。

最新價為201元，近5日股價上漲0.49%，相關生技醫療股價指數下跌-0.12%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-75 張
  • 外資買賣超：-64 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-11 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 17萬 333% -96%
25/9 427萬 1057% 2368%
25/8 17萬 333% -98%
25/7 726萬 22% 387%
25/6 149萬 298% 578%
25/5 22萬 -95% -53%

順藥(6535-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥開發。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

