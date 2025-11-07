search icon



營收速報 - 威剛(3260)10月營收44.63億元年增率高達30.87％

鉅亨網新聞中心


威剛(3260-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣44.63億元，年增率30.87%，月增率-14.9%。

今年1-10月累計營收為416.35億元，累計年增率23.71%。

最新價為195元，近5日股價下跌-3.27%，相關半導體類指數下跌-0.63%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-130 張
  • 外資買賣超：-277 張
  • 投信買賣超：-104 張
  • 自營商買賣超：+251 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 44.63億 31% -15%
25/9 52.44億 61% 5%
25/8 49.83億 65% 17%
25/7 42.61億 40% -9%
25/6 46.98億 59% 13%
25/5 41.69億 29% 6%

威剛(3260-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。製造輸出業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

威剛

