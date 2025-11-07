營收速報 - 威剛(3260)10月營收44.63億元年增率高達30.87％
今年1-10月累計營收為416.35億元，累計年增率23.71%。
最新價為195元，近5日股價下跌-3.27%，相關半導體類指數下跌-0.63%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-130 張
- 外資買賣超：-277 張
- 投信買賣超：-104 張
- 自營商買賣超：+251 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|44.63億
|31%
|-15%
|25/9
|52.44億
|61%
|5%
|25/8
|49.83億
|65%
|17%
|25/7
|42.61億
|40%
|-9%
|25/6
|46.98億
|59%
|13%
|25/5
|41.69億
|29%
|6%
威剛(3260-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。製造輸出業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
