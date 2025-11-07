營收速報 - 正達(3149)10月營收2.19億元年增率高達30.08％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為18.47億元，累計年增率3.45%。
最新價為38.6元，近5日股價上漲6.78%，相關光 電 業下跌-0.76%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+531 張
- 外資買賣超：+535 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-4 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|2.19億
|30%
|-14%
|25/9
|2.56億
|12%
|57%
|25/8
|1.63億
|-21%
|-6%
|25/7
|1.72億
|-15%
|7%
|25/6
|1.61億
|-21%
|-18%
|25/5
|1.95億
|-2%
|-7%
正達(3149-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為光電玻璃及玻璃製品製造業。電子零組件製造業。國際貿易業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
