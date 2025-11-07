營收速報 - 正達(3149)10月營收2.19億元年增率高達30.08％

search icon



正達(3149-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣2.19億元，年增率30.08%，月增率-14.41%。

今年1-10月累計營收為18.47億元，累計年增率3.45%。

最新價為38.6元，近5日股價上漲6.78%，相關光 電 業下跌-0.76%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+531 張
  • 外資買賣超：+535 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-4 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 2.19億 30% -14%
25/9 2.56億 12% 57%
25/8 1.63億 -21% -6%
25/7 1.72億 -15% 7%
25/6 1.61億 -21% -18%
25/5 1.95億 -2% -7%

正達(3149-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為光電玻璃及玻璃製品製造業。電子零組件製造業。國際貿易業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報10月營收正達

