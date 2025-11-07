search icon



營收速報 - 宏盛(2534)10月營收1.61億元年增率高達52.93％

鉅亨網新聞中心


宏盛(2534-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣1.61億元，年增率52.93%，月增率195.37%。

今年1-10月累計營收為45.47億元，累計年增率322.6%。

最新價為21元，近5日股價下跌0%，相關建材營造下跌-0.43%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-151 張
  • 外資買賣超：-159 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+8 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 1.61億 53% 195%
25/9 5,453萬 -16% -52%
25/8 1.14億 19% -10%
25/7 1.28億 -13% -70%
25/6 4.30億 324% -45%
25/5 7.75億 660% -26%

宏盛(2534-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠興建國民住宅及商業大樓出售出租業務。房屋租售之介紹業務。室內裝潢之設計及施工業務(現場僅作辦公室使用)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報10月營收宏盛

宏盛21-1.87%
宏盛21-1.87%
美元/台幣31.045+0.31%

