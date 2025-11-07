營收速報 - 宏盛(2534)10月營收1.61億元年增率高達52.93％
今年1-10月累計營收為45.47億元，累計年增率322.6%。
最新價為21元，近5日股價下跌0%，相關建材營造下跌-0.43%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-151 張
- 外資買賣超：-159 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+8 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|1.61億
|53%
|195%
|25/9
|5,453萬
|-16%
|-52%
|25/8
|1.14億
|19%
|-10%
|25/7
|1.28億
|-13%
|-70%
|25/6
|4.30億
|324%
|-45%
|25/5
|7.75億
|660%
|-26%
宏盛(2534-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠興建國民住宅及商業大樓出售出租業務。房屋租售之介紹業務。室內裝潢之設計及施工業務(現場僅作辦公室使用)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
