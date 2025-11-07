營收速報 - 華泰(2329)10月營收17.17億元年增率高達30.53％
今年1-10月累計營收為162.47億元，累計年增率20.65%。
最新價為48.1元，近5日股價上漲0.41%，相關半導體業下跌-2.02%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2660 張
- 外資買賣超：-2818 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+158 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|17.17億
|31%
|-1%
|25/9
|17.42億
|31%
|3%
|25/8
|16.88億
|26%
|-4%
|25/7
|17.58億
|41%
|-0%
|25/6
|17.59億
|30%
|-2%
|25/5
|17.92億
|36%
|5%
華泰(2329-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路、各種半導體零組件、各種電子、電腦及通訊線路板。電腦及通訊產品之硬體、軟體、系統及其週邊設備。前各項產品研究發展、設計、製造、裝配、加工、測試及售後服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
