鉅亨速報

營收速報 - 華泰(2329)10月營收17.17億元年增率高達30.53％

鉅亨網新聞中心


華泰(2329-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣17.17億元，年增率30.53%，月增率-1.42%。

今年1-10月累計營收為162.47億元，累計年增率20.65%。

最新價為48.1元，近5日股價上漲0.41%，相關半導體業下跌-2.02%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2660 張
  • 外資買賣超：-2818 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+158 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 17.17億 31% -1%
25/9 17.42億 31% 3%
25/8 16.88億 26% -4%
25/7 17.58億 41% -0%
25/6 17.59億 30% -2%
25/5 17.92億 36% 5%

華泰(2329-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路、各種半導體零組件、各種電子、電腦及通訊線路板。電腦及通訊產品之硬體、軟體、系統及其週邊設備。前各項產品研究發展、設計、製造、裝配、加工、測試及售後服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

