營收速報 - 京元電子(2449)10月營收34.19億元年增率高達41.83％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為283.87億元，累計年增率29.21%。
最新價為213.5元，近5日股價上漲7.14%，相關半導體業下跌-2.02%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3694 張
- 外資買賣超：-5354 張
- 投信買賣超：+3259 張
- 自營商買賣超：-1599 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|34.19億
|42%
|5%
|25/9
|32.71億
|40%
|6%
|25/8
|31.01億
|32%
|6%
|25/7
|29.18億
|24%
|4%
|25/6
|28.15億
|25%
|2%
|25/5
|27.65億
|25%
|-1%
京元電子(2449-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路之設計.製造.測試.配件.加工.包裝.買賣業務。各種奔應機及其零配件之製造.加工.買賣業務。前各項產品之進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：勤誠(8210-TW)EPS預估上修至27.32元，預估目標價為820元
- 星宇全航線機票85折起 年底迎來全台首架A350-1000
- 華航放大絕 不到萬元可直飛日韓 美澳航線2萬有找
- 健鼎1-3季稅後賺77.53億元 EPS達14.75元暫居PCB廠之冠
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇