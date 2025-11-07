search icon



營收速報 - 京元電子(2449)10月營收34.19億元年增率高達41.83％

鉅亨網新聞中心


京元電子(2449-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣34.19億元，年增率41.83%，月增率4.51%。

今年1-10月累計營收為283.87億元，累計年增率29.21%。

最新價為213.5元，近5日股價上漲7.14%，相關半導體業下跌-2.02%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3694 張
  • 外資買賣超：-5354 張
  • 投信買賣超：+3259 張
  • 自營商買賣超：-1599 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 34.19億 42% 5%
25/9 32.71億 40% 6%
25/8 31.01億 32% 6%
25/7 29.18億 24% 4%
25/6 28.15億 25% 2%
25/5 27.65億 25% -1%

京元電子(2449-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路之設計.製造.測試.配件.加工.包裝.買賣業務。各種奔應機及其零配件之製造.加工.買賣業務。前各項產品之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

