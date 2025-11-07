search icon



鉅亨速報

營收速報 - 力山(1515)10月營收5.11億元年增率高達35.36％

鉅亨網新聞中心


力山(1515-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣5.11億元，年增率35.36%，月增率2.77%。

今年1-10月累計營收為41.29億元，累計年增率-24.66%。

最新價為27.8元，近5日股價上漲0.72%，相關電機機械上漲3.49%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-110 張
  • 外資買賣超：-132 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+22 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 5.11億 35% 3%
25/9 4.97億 28% -0%
25/8 4.98億 -18% 20%
25/7 4.15億 -9% 4%
25/6 3.99億 -19% 2%
25/5 3.91億 -21% -3%

力山(1515-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為工具機及其零件之製造加工買賣。健身機及其零件之製造加工買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

力山

力山27.8+0.72%
美元/台幣31.045+0.31%

#偏弱轉強股

偏弱
力山

70%

勝率

