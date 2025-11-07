營收速報 - 力山(1515)10月營收5.11億元年增率高達35.36％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為41.29億元，累計年增率-24.66%。
最新價為27.8元，近5日股價上漲0.72%，相關電機機械上漲3.49%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-110 張
- 外資買賣超：-132 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+22 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|5.11億
|35%
|3%
|25/9
|4.97億
|28%
|-0%
|25/8
|4.98億
|-18%
|20%
|25/7
|4.15億
|-9%
|4%
|25/6
|3.99億
|-19%
|2%
|25/5
|3.91億
|-21%
|-3%
力山(1515-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為工具機及其零件之製造加工買賣。健身機及其零件之製造加工買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
